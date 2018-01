Restauri: rinasce il Teatro Rinuccini

(ANSA) - FIRENZE, 12 GEN - Restaurato il Teatro 'Ottavio Rinuccini' nel liceo Machiavelli di Firenze: oggi lo spazio intitolato al celebre librettista fiorentino della lirica è stato riaperto, con una cerimonia alla quale hanno preso parte tra gli altri la vicepresidente del Senato, Rosa Maria Di Giorgi, il sottosegretario all'Istruzione Gabriele Toccafondi e il sindaco Dario Nardella. Tra gli interventi, il restauro del camerino affrescato, quello dell'antico pavimento del lapidarium e delle finestre, il recupero del sipario e delle antiche poltroncine. Il grande complesso architettonico era nato come residenza nobiliare della famiglia Rinuccini, che vi abitò fino a metà '800. Con la morte dell'ultimo erede, nel 1848, il ricco patrimonio artistico in beni mobili fu in gran parte disperso e il palazzo passò in eredità. Poi fu venduto nel 1888 alla famiglia Elliot che a sua volta lo cedette al Comune nel 1919.

Da allora l'edificio è destinato ad uso scolastico ed è oggi sede del Liceo Machiavelli.