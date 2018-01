Cane sul cornicione salvato dai pompieri

(ANSA) - FIRENZE, 12 GEN - E' uscito dalla finestra e si è avventurato lungo il cornicione della facciata del palazzo, poi, forse per la paura, si è bloccato all'altezza di un davanzale.

Così la disavventura di un cane salvato dai vigili del fuoco che lo hanno riportato a terra grazie a un'autoscala. L'animale, sano e salvo, ha potuto così tornare dalla sua padrona.

L'episodio è accaduto nel pomeriggio a Firenze, in via Vittorio Emanuele. Alla scena hanno assistito numerosi curiosi.