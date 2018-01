Mps:Questio,805 mln in cartolarizzazione

(ANSA) - MILANO, 10 GEN - Quaestio Capital Sgr, per conto dell'Italian Recovery Fund, ha chiuso l'operazione di investimento nella tranche mezzanine della cartolarizzazione di circa 25 miliardi di euro di crediti lordi in sofferenza di Mps. Italian Recovery Fund (l'ex fondo Atlante 2) acquisirà, con un investimento di 805 milioni, il 95% della tranche mezzanine emessa da un veicolo di cartolarizzazione cui è stato trasferito il portafoglio di crediti deteriorati della banca. L'investimento nel 95% della tranche junior da parte di Italian Recovery Fund e l'ottenimento del rating e della Gacs sulla tranche senior (e la sua successiva cessione sul mercato) avverranno invece entro il primo semestre 2018. L'operazione di cartolarizzazione delle sofferenze del Monte dei Paschi di Siena, una delle più grandi mai realizzate in Europa, è un elemento determinante del piano di ristrutturazione e di rilancio della banca concordato con le autorità europee, ricorda una nota.