Moda rinnovata intesa Uffizi-Cfmi

(ANSA) - FIRENZE, 9 GEN - Rinnovato per altri 5 anni l'accordo di collaborazione tra il Centro di Firenze per la moda italiana e Gallerie degli Uffizi che nel 2016 aveva portato alla nascita del Museo della moda e del costume a Palazzo Pitti. Ad annunciarlo Andrea Cavicchi, presidente del Cfmi e il direttore degli Uffizi Eike Schmidt in occasione della cena di gala alla vigilia di Pitti organizzata nella Sala Bianca di Palazzo Pitti.

Il Museo della moda entra poi a far parte della Museums league, il progetto 'art for all' di Maurizio Cattelan dedicato ai tifosi dell'arte contemporanea, con la creazione di sciarpe prodotte da Seletti e in vendita nei lift shop dei musei del mondo. Presentata oggi la special edition di sciarpa dedicata al Museo fiorentino: 'Magnificence' è la parola d'ordine, rosso e bianco i colori.