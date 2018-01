Scuola: in Toscana pochi disagi sciopero

(ANSA) - FIRENZE, 8 GEN - Disagi limitati in Toscana per lo sciopero del personale della scuola dell'infanzia e della primaria indetto per oggi dal sindacato Amief contro la decisione del Consiglio di Stato di negare alle maestre e ai maestri precari con diploma magistrale ante 2001/02 di essere presenti nelle Graduatorie a esaurimento. I dati sull'adesione saranno resi noti nel pomeriggio: tuttavia le attività scolastiche sono state generalmente garantite in tutta la regione. Dalla Toscana oltre 250 docenti hanno partecipato alla manifestazione di Roma.