Fiamme ditta bigiotteria Campi Bisenzio

(ANSA) - CAMPI BISENZIO (FIRENZE), 8 GEN - Un incendio si è sviluppato la notte scorsa in un capannone industriale che ospita una ditta che tratta materiali di bigiotteria a Campi Bisenzio (Firenze), in via Sacchetti. I vigili del fuoco sono intervenuti con cinque squadre, compreso quella Nbcr (Nucleare, biologico, chimico, radiologico) e quattro autobotti. Le operazioni di spegnimento si sono concluse intorno alle 6.30.

All'intervento hanno preso parte personale del comando dei vigili del fuoco di Firenze e pompieri del comando di Prato.