Fiorentina pareggia 1-1 con l'Inter

(ANSA) - FIRENZE, 5 GEN - La Fiorentina pareggia in casa contro l'Inter 1-1. I nerazzurri con Icardi passano in vantaggio al 10' della ripresa e resistono al forcing dei viola fino ai minuti di recupero quando (46' st) Simeone concretizza e pareggia la partita. Tra gli spettatori in tribuna al Franchi anche il segretario del Pd Matteo Renzi e il ministro Graziano Delrio.