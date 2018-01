Calci e pugni a escort,denunciato senese

(ANSA) - SIENA, 4 GEN - Ha aggredito con calci e pugni una escort perché riteneva troppo alto il prezzo della prestazione sessuale appena consumata. La donna, una 25enne di origini albanesi, contattata su internet, è riuscita a scappare dall'abitazione del cliente e in strada è stata soccorsa da alcuni passanti che l'hanno accompagnata all'ospedale di Siena e avvertito il 112. E' quanto accaduto ieri sera alla periferia di Siena. Da una prima ricostruzione dei carabinieri durante la discussione scaturita dal mancato accordo sul prezzo, sarebbero intervenuti altri due uomini che però non avrebbero partecipato alla colluttazione. Il cliente della escort è stato denunciato a piede libero per lesioni personali aggravate mentre gli altri due uomini per omissione di soccorso. La donna è stata dimessa dall'ospedale con contusioni multiple al volto.