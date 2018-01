A fuoco carro funebre in Fi-Pi-Li, vuoto

(ANSA) - PISA, 4 GEN - Un carro funebre vuoto è stato parzialmente distrutto dalle fiamme mentre viaggiava sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno all'altezza di Cascina, nel Pisano, in seguito a un incendio sviluppatosi all'interno del vano motore. Per spegnerlo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, ma non ha provocato feriti.

Secondo quanto riferito dal conducente, mentre stava viaggiando ha visto uscire del fumo dal cofano della vettura e dopo essersi accostato sulla piazzola di emergenza è sceso tentando di estinguere il rogo ma le fiamme avevano già avvolto il motore rendendo necessario anche l'intervento dei pompieri. La parte anteriore del veicolo è andata distrutta. Sul posto anche la polizia stradale per regolamentare la viabilità.