Morta Sofia: striscione tifosi a Franchi

(ANSA) - FIRENZE, 2 GEN - Anche i tifosi della curva Fiesole hanno voluto salutare la piccola Sofia De Barros, morta nella notte tra il 30 e il 31 dicembre per una leucodistrofia metacromatica, una rara malattia neurodegenerativa contro la quale ancora non c'è una cura. 'Ciao piccola Sofia', si legge in uno striscione appeso ai cancelli dello stadio Artemio Franchi, firmato '7 Bello', uno degli storici club Viola. Nel corso degli anni i tifosi della Fiorentina hanno spesso raccolto fondi e partecipato a iniziative per sostenere la Fondazione 'Voa Voa' creata dai genitori della bimba, Caterina Ceccuti e Guido De Barros, per aiutare i bambini affetti da gravi patologie ad avere condizioni di vita migliori e le loro famiglie a superare le tante difficoltà burocratiche che incontrano nella sanità.