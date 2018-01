Incidente a ambulanza,malato in ospedale

(ANSA) - CASCIANA TERME LARI (PISA), 2 GEN - L'ambulanza che lo stava riaccompagnando a casa è finita fuoristrada e il paziente è rimasto incastrato all'interno dovendo ricorrere nuovamente alle cure del pronto soccorso per fortuna per ferite di poco conto. E' accaduto oggi intorno alle 17.00 nel comune di Casciana Terme Lari, nel Pisano, ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza il veicolo. Secondo quanto si è appreso, per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale, l'autista di un'ambulanza della Croce Rossa con a bordo il malato ha perso il controllo del mezzo che è uscito fuori strada finendo in un fossato. Gli occupanti del veicolo sono stati trasportati all'ospedale per accertamenti ma nessuno è in condizioni preoccupanti mentre una squadra dei pompieri ha provveduto a mettere in sicurezza l'ambulanza e riportarla sulla sede stradale.