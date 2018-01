Capodanno: per 263 tuffo mare Viareggio

(ANSA) - FIRENZE, 1 GEN - Non e' statO battuto il record di 322 partecipanti registrato l'anno scorso per il tuffo di Capodanno nel mare di Viareggio. Ma stamani, per la settima edizione dell'iniziativa, sono stati 263 a sfidare il freddo e anche il brutto tempo: alle 12, quando la pioggia ha lasciato spazio a un tiepido sole, si sono fatti un bagno nelle acque antistanti piazza Mazzini. Tra i partecipanti anche turisti arrivati da Milano e Aosta affezionati al tuffo.

L'iniziativa, organizzata da Escape Tuscany Triathlon di Aldo Angeli con il patrocinio del Comune di Viareggio, ha finalità benefiche: il ricavato della vendite delle cuffie sara' devoluto alla Croce verde di Viareggio.

Bagno in Arno a Firenze, invece, per il presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani: "E anche quest'anno come ogni anno..." ha scritto sul suo profilo fb postando anche la foto mentre è in procinto di tuffarsi nel fiume, come fa da tempo per ogni Capodanno.