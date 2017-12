Con auto in fossato, muore nel Pisano

(ANSA) - SANTA MARIA MONTE (PISA), 30 DIC - Un giovane di 27 anni è morto nel pomeriggio in seguito a un incidente stradale avvenuto intorno alle 18 a Santa Maria a Monte, nel Pisano. La vittima, residentE a Santa Maria a Monte, era alla guida di una Bmw 530 quando ha perso il controllo dell'auto finendo fuori strada in un fossato. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per liberare il ragazzo rimasto incastrato all'interno dall'abitacolo. Le condizioni del ventisettenne sono apparse subito molto gravi e l'automobilista è deceduto poco dopo l'arrivo del 118. Le cause che hanno determinato l'incidente stradale sono ancora al vaglio dei carabinieri intervenuti per ricostruire la dinamica del tragico fuoristrada.