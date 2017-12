Farmacista picchiato da rapinatore

(ANSA) - FIRENZE, 27 DIC - Colpito con un pugno al volto dal rapinatore che non era soddisfatto del denaro trovato nella cassa, il dipendente di una farmacia di via della Scala, nel centro di Firenze, si è difeso colpendo ripetutamente il malvivente con un bastone di legno, fino a costringerlo alla fuga. L'episodio, su cui indaga la polizia, è accaduto ieri intorno alle 21. Il commesso, medicato al pronto soccorso, è stato dimesso con una prognosi di dieci giorni per contusioni al volto. Secondo quanto ricostruito, nella colluttazione sarebbe rimasto ferito in modo lieve anche il malvivente. Colpito più volte con un bastone di legno, è finito a terra perdendo anche il casco che aveva in testa. A questo punto, per guadagnarsi la fuga, ha messo una mano in tasca lasciando intendere di aver con sé una pistola. Il farmacista intimorito è arretrato e lui è riuscito a scappare. Il rapinatore descritto come un italiano è riuscito a portar via circa 200 euro.