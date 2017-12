Lazio: Parolo, adesso vogliamo la finale

(ANSA) - ROMA, 26 DIC - "Teniamo a questa competizione e la semifinale è importante per il gruppo e per voler vincere e crescere. Abbiamo fatto un grande primo tempo, mentre nella ripresa ci siamo difesi bassi ma loro non hanno creato tante occasioni tranne che per il tiro di Chiesa. Vogliamo giocare la finale". Così Marco Parolo dopo la vittoria della Lazio sulla Fiorentina nel match dei quarti di finale della Coppa Italia.

Ora la Lazio seguirà dalla televisione la sfida di domani tra Milan e Inter, non solo perché dal derby uscirà fuori l'avversaria dei biancocelesti in semifinale, ma anche perché i nerazzurri di Spalletti saranno rivali di Lulic e soci sabato in campionato. "Seguiremo il derby e poi prepareremo al meglio la sfida all'Inter - dice Parolo -. Per crescere questa squadra ha bisogno di vincere e giocare le partite con personalità".