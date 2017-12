Esplode fabbricato a Quarrata, no feriti

(ANSA) - PISTOIA, 26 DIC - Intervento dei vigili del fuoco stamani a Quarrata (Pistoia) per il crollo di un fabbricato in muratura a causa di una esplosione. Lo scoppio ha interessato una piccola costruzione disabitata. L'esplosione sarebbe avvenuta per lo scoppio di una bombola di gas. Non ci sono stati feriti. I vetri delle abitazioni circostanti sono andati in frantumi. Attivate l'automedica di Lamporecchio e un'ambulanza della Misericordia di Casalguidi. Sul posto anche i carabinieri di Quarrata. I vigili del fuoco stanno procedendo alla messa in sicurezza della zona. Accertamenti sulle cause esatte dell'esplosione. Intanto in via cautelativa l'area interessata è stata posta sotto sequestro.