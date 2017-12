Muore in moto, vestito da elfo per festa

(ANSA) - GROSSETO, 25 DIC - Un motociclista di 43 anni, Lucio Monaci, morto ieri per un incidente sulla strada provinciale del Cipressino nel comune di Cinigiano (Grosseto), aveva appena lasciato Paganico vestito da elfo. Stava infatti partecipando al "Babbo Natale in moto", insieme a un gruppo di motociclisti, in programma a Castel Porrona. I bambini stavano aspettando i motociclisti al castello, sotto l'albero di Natale, la comitiva guidata da Babbo Natale, che viaggiava su un'altra moto, insieme ad altre persone mascherate da elfi. All'altezza del vivaio vicino a Borgo Santa Rita un'auto, guidata da un uomo di Sant'Angelo Scalo, è entrata nella carreggiata. Monaci non ha potuto evitarla ed è andato a sbatterci contro.