Natale: Betori a pranzo poveri S.Egidio

(ANSA) - FIRENZE, 24 DIC - Torna, come di consueto, il pranzo di Natale per i poveri organizzato a Firenze dalla Comunità di Sant'Egidio. Organizzato in collaborazione con il priore don Marco Viola e l'arcidiocesi, il pranzo si terrà domani nella basilica di San Lorenzo, alle 13 con i volontari e i senza dimora, i rom, i migranti e gli anziani "con cui la comunità è in amicizia durante tutto l'anno". Parteciperà anche l'arcivescovo di Firenze, cardinale Giuseppe Betori.

La comunità ricorda che si può inviare un sms o fare una telefonata da rete fissa al 45568 per aiutare a preparare i pranzi: "Donare il Natale ai poveri, ai senzatetto, alle famiglie in difficoltà, agli anziani soli è l'obiettivo della campagna di raccolta fondi 'A Natale, aggiungi un posto a tavola'".