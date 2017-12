Auto contro albero, un morto a Bibbona

(ANSA) - BIBBONA (LIVORNO), 23 DIC - Un uomo è morto la notte scorsa a causa di un incidente stradale accaduto verso le una sulla strada della Camminata vicino a Bibbona (Livorno). Secondo quanto spiegato, la vittima, un 45enne di Bibbona, era alla guida di un'auto che, finita fuori strada, ha urtato un albero.

Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Cecina con la polizia stradale per i rilievi insieme ad un'ambulanza del 118, ma per il conducente, unica persona a bordo del veicolo, non c'è stato niente da fare e il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.