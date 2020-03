Coronavirus:muore ex ministro di Sarkozy

(ANSA) - NANTERRE (FRANCIA), 29 MAR - In Francia il coronavirus ha provocato la morte dell'ex ministro Patrick Devedjian, 75 anni, attuale presidente del consiglio del dipartimento Hauts-de-Seine, alle porte di Parigi.

Di origini armene, Devedjian fu membro prima dell'Ump poi dei Republicains, fu nominato ministro per l'emergenza finanziaria nel 2008 dall'allora presidente Nicolas Sarkozy, carica che ricoprì per quasi due anni. E' morto in ospedale a Nanterre, dove era stato ricoverato mercoledì.