Ministra Egitto, al fianco dell'Italia

(ANSA) - IL CAIRO, 28 MAR - La ministra della Cultura egiziana, Inas Abdel Dayem, in una lettera a un filantropo siciliano molto legato all'Egitto ha espresso il proprio dolore per i lutti causati dal coronavirus in Italia e ha affermato che gli egiziani saranno al fianco del popolo italiano sino al superamento della pandemia.

"Invio queste mie parole a Voi e a tutto il popolo italiano, così caro al mio cuore. Provo tanto dolore per la bellissima Italia", ha scritto la ministra in una missiva a indirizzata a Eugenio Benedetti Gaglio, presidente della Fondazione S.I.B. (la Società Italiana di Beneficenza), riferendosi al "paese dell'arte, della cultura e della bellezza, il paese dei grandi filosofi, degli scienziati e dei grandi talenti dell'arte, la culla della civiltà". "Posso affermare a Voi e al beneamato Popolo Italiano - ha aggiunto la ministra - che Noi saremo sempre al Vostro fianco, fino al superamento di questo calvario".