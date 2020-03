Fraccaro, Ue non usi strumenti passato

(ANSA) - ROMA, 27 MAR - "La crisi globale causata dal Coronavirus richiede risposte concrete e immediate. La priorità è immettere tutta la liquidità necessaria per consentire ai cittadini di fronteggiare quest'emergenza. È il momento di un cambio di passo da parte dell'Ue, che di fronte a questo scenario ha il dovere di superare le logiche del passato". Lo dichiara il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro. "L'Italia non accetterà mai la proposta di meccanismi finanziari superati e di strumenti inadeguati a fronteggiare l'emergenza", aggiunge.