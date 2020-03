Tariffe: da aprile elettricità -18,3%

(ANSA) - ROMA, 26 MAR - Bollette dell'elettricità e del gas in forte ribasso nel secondo trimestre 2020 con risparmi complessivi di 184 euro l'anno a famiglia. Lo annuncia l'Arera, spiegando che "le perduranti basse quotazioni delle materie prime nei mercati all'ingrosso, legate ad una decisa riduzione dei consumi anche a causa dell'emergenza COVID-19, e una sostanziale stabilità nel fabbisogno degli oneri generali portano infatti ad una riduzione del -18,3% per l'elettricità e del -13,5% per il gas per la famiglia tipo1 in tutela".

L'aggiornamento delle condizioni di tutela del secondo trimestre 2020 - spiega l'Arera - riflette quotazioni nei mercati all'ingrosso dell'elettricità e del gas attese in calo, legate ad una contrazione dei consumi che potrà continuare nei prossimi mesi, anche a causa dell'emergenza COVID-19.