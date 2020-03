Jeff Koons a Italia, ce la potete fare

(ANSA) - FIRENZE, 26 MAR - 'Italy, you can do this!', puoi farcela: con queste parole Jeff Koons incoraggia l'Italia in un video inviato a Palazzo Strozzi di Firenze come contribuito al progetto In Contatto, nuova piattaforma di testi, immagini, video e approfondimenti nata per creare un nuovo rapporto a distanza con il pubblico.

Protagonista della nuova grande mostra che si terrà dall'autunno a Palazzo Strozzi, Jeff Koons si unisce agli artisti che hanno lavorato a Palazzo Strozzi come Ai Weiwei, Tomás Saraceno e Marina Abramović per incoraggiare Firenze e l'Italia in questo momento critico. Jeff, si spiega da Palazzo Strozzi, "invia un messaggio di profonda solidarietà e partecipazione sottolineando come gli italiani stiano dimostrando 'una forza straordinaria' e che la crisi globale del Covid-19 può rappresentare un'occasione di sguardo verso un futuro positivo". "E in futuro, Palazzo Strozzi e tutte le altre meravigliose istituzioni italiane - aggiunge Koons - saranno in grado di dare all'umanità una luce, una direzione in cui saremo in grado di trovare la nostra strada".

