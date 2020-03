Coronavirus: rinviati i premi Tony, Oscar del teatro

(ANSA) - NEW YORK, 26 MAR - La notte più grande di Broadway è l'ultima vittima in ordine di tempo del coronavirus nel mondo dell'intrattenimento. Sono stati infatti rimandati i premi Tony, gli Oscar del teatro. La cerimonia per la 74ma edizione era prevista per il sette giugno a Radio City Music Hall a New York, ma l'organizzazione ha deciso di rinviare le premiazioni per le migliori produzioni di Broadway a data da destinarsi.(ANSA)