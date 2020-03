Da Mauri ad Accorsi e Musy, a teatro sul web

(ANSA) - ROMA, 25 MAR - Luca Ronconi e la sua incursione nel Cinquecento di "Celestina laggiù vicino alle concerie in riva al fiume", lo storico Arlecchino di Ferruccio Soleri e Sonia Bergamasco nei panni di Fernanda Wittgens, la donna alla quale dobbiamo la possibilità di ammirare ancora oggi il Cenacolo di Leonardo da Vinci, nella registrazione integrale de "Il miracolo della cena". Debutta così Piccolo@Home, palinsesto di oltre 40 proposte appena sbarcato su web e social, ad arricchire la ormai ricca stagione on line dei teatri italiani al tempo del Coronavirus (e in attesa di tornare in scena dal vivo). Tra i nuovi appuntamenti della settimana e del week end, anche Lino Guanciale che omaggia Ennio Flaiano con "Non svegliate lo spettatore" per il Teatro di Roma; la lettura a puntate de "Le tigri di Mompracem" di Emilio Salgari con gli attori della Compagnia permanente di ERT Fondazione; Mascia Musy e Angelo Campolo in "Trovarsi" di Luigi Pirandello con adattamento e regia di Enzo Vetrano e Stefano Randisi, per il Teatro Vittorio Emanuele di Messina; la versione "olofonica" dell'"Elettra" di Hugo von Hofmannsthal su progetto di Andrea De Rosa e Hubert Westkemper sul canale Yotube del Teatro dello Stabile di Napoli; e gli appuntamenti serali, rigorosamente alle 20.45, per la FirenzaTv della Fondazione Teatro della Toscana: per il Dantedì, con Glauco Mauri e Roberto Sturno a leggere il Sommo poeta e poi, uno a sera, Arturo Muselli, Stefano Accorsi, Gianfelice Imparato e Isabella Ferrari con "9 Marzo 2020" della poetessa Mariangela Gualtieri. (ANSA).