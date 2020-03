Borsa:Europa a due velocità,Milano -0,4%

(ANSA) - MILANO, 25 MAR - Le Borse europee proseguono gli scambi a doppia velocità, con Wall Street in negativo. Nel Vecchio continente si guarda alle misure adottate dai governi per fronteggiare i danni provocati dal coronavirus all'economia globale.

In un clima di nervosismo riducono le perdite Milano (-0,4%), Francoforte (-0,8%) e Madrid (-0,1%). Proseguono in positivo Londra (+1,6%) e Parigi (+1,4%). A Piazza Affari restano pesante Unicredit (-5%) e Pirelli (-5,4%). In rosso anche Tim (-4,5%), Prysmian e Atlantia (-3,9%). In rialzo Leonardo (+6,4%) e Campari (+5%).