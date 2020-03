Rinviato a maggio 2021 tour europeo di Eric Clapton

(ANSA) - ROMA, 24 MAR - Rinviato di quasi un anno il tour europeo di Eric Clapton, a seguito della situazione creatasi con la diffusione del coronavirus. Il tour comprendeva anche due concerti in Italia (6 giugno a Milano, 8 giugno a Bologna) che sono stati riprogrammati al 26 maggio 2021 per Milano (al Mediolanum Forum di Assago) e al 28 maggio 2021 per Bologna (all'Unipol Arena).

Questo il messaggio della Eric Clapton Touring: "A seguito del suggerimento delle agenzie sanitarie internazionali e delle istruzioni dei governi locali purtroppo non abbiamo alternativa ad annunciare che il tour europeo di Eric Clapton, programmato per Maggio/Giugno 2020, dovrà essere riprogrammato per la primavera del 2021. La salute e la sicurezza della nostra band, del crew e dei fans è la nostra prima priorità. Non vediamo l'ora di vedervi nella primavera del 2021".

I biglietti per gli spettacoli di giugno rimarranno validi per quelli del 2021. (ANSA).