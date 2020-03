In Lombardia sale numero decessi, +402

(ANSA) - MILANO, 24 MAR - Torna a salire il numero delle vittime per coronavirus in Lombardia: sono 402 i morti, dopo due giorni di dati in calo rispetto al picco di 546 decessi registrato sabato. Domenica i decessi erano stati 361, lunedì 320. Il numero dei contagiati supera quota trentamila: con 1.942 casi in più i positivi in regione sono 30.703. E' quanto ha reso noto l'assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera.

In Lombardia ci sono stati solo 11 nuovi accessi in terapia intensiva: è il dato migliore tra quelli resi noti dall'assessore, che ha spiegato che il totale di posti occupati in terapia intensiva è di 1.194.

Dopo che ieri, per la prima volta, c'era stata una riduzione dei ricoveri non in terapia intensiva (-173), oggi sono tornati a salire con 445 nuovi ingressi che portano il totale a 9.711.