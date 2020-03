In Spagna 394 nuove vittime in 24 ore

(ANSA) - MADRID, 22 MAR - In Spagna si registrano 394 nuove morti per il coronavirus, un aumento del 30% in 24 ore. Il governo spagnolo ha deciso di prorogare di 15 giorni lo stato d'allerta: lo ha detto il premier Pedro Sanchez ai presidenti delle comunità autonome nel corso di una riunione telematica tenuta questa mattina. "Il peggio deve ancora venire - ha sottolineato Sanchez - e metterà alla prova i limiti delle nostre capacità".