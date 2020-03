Zerozerozero nel mondo, plauso di Stephen King

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - È partito dall'Italia il viaggio di ZeroZeroZero, dove ha debuttato a febbraio su Sky - tutti gli episodi sono disponibili on demand su Sky e su NOW TV - e dovela serie Sky Original prodotta da Cattleya - parte di ITV Studios - è stata presentata lo scorso settembre in anteprima mondiale alla 76/a Mostra del cinema di Venezia. Il viaggio prosegue in oltre 100 territori: sempre su Sky in Regno Unito, Germania, Austria, Amazon negli Stati Uniti, in Canada, in America Latina e in Spagna, Canal+ in Francia.

Tratta dal bestseller omonimo di Roberto Saviano, firmata da Stefano Sollima con Leonardo Fasoli e Mauricio Katz, la serie ha conquistato la critica internazionale, dal New York Times all'Hollywood Reporter, da Le Monde a Deadline. E ora incassa anche l'endorsement di Stephen King, re incontrastato del brivido: "Difficile credere che vedrò nulla di migliore quest'anno", ha scritto su Twitter, lodando anche le performance di Andrea Riseborough e di Dane DeHaan. Per King ZeroZeroZero è "epico, terrificante, da far tremare le ossa". (ANSA).