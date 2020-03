Tutti a casa col Trono di Spade, on demand su Sky

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - Tutti ne hanno sentito parlare: è la saga più vista di tutti i tempi, la più premiata e commentata di sempre, ma sono molti ancora coloro che non hanno avuto l'occasione di vedere gli episodi, dall'inizio alla fine. "Il Trono di Spade" (o "Game of Thrones" se preferite la versione originale) ha battuto ogni record stabilito precedentemente da una serie tv, infrangendo al contempo l'ultima barriera rimasta tra cinema e televisione. Perché o la ami da subito o la ignori ma il rischio più probabile è quello di rimanere incantati dalle atmosfere magiche, dalle location mozzafiato, dagli intrighi e le battaglie epiche. Ci hanno tenuti svegli a orari improbabili, ci hanno fatto appassionare e dividere in fazioni, stare col fiato sospeso per intere settimane, i loro personaggi sono diventati delle icone. Tutte le 8 stagioni complete de Il Trono di Spade dal 26 marzo saranno a lungo disponibili on demand su Sky e in streaming su NOW TV.

Otto appassionanti, epiche e sanguinose stagioni per un cult tratto da "Cronache del ghiaccio e del fuoco", l'amatissimo ciclo di George R. R. Martin. Inoltre, sempre a partire dal 26 marzo e fino al 2 aprile, verrà interamente dedicato alla serie HBO il canale 111 di Sky, che per l'occasione si trasformerà nel pop-up channel "Sky Atlantic Il Trono di Spade" che trasmetterà una stagione al giorno per otto giorni. (ANSA).