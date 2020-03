Brasile,stop ingresso europei e asiatici

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - Il Brasile, che ieri ha chiuso le frontiere terrestri, ha deciso di vietare l'ingresso nel Paese ai cittadini dell'Europa e di gran parte dell'Asia.

Il provvedimento, che sarà in vigore a partire da lunedì, durerà per 30 giorni e riguarderà le persone non di nazionalità brasiliana che arrivano dall'Unione Europea, Gran Bretagna, Islanda, Norvegia e Svizzera, così come Cina, Giappone, Corea del Sud, Australia e Malesia.

Sono esclusi dal divieto le persone che hanno un lavoro qualificato in Brasile o che viaggiano per raggiungere la famiglia.