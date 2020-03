Atac,attivata solidarietà fino a 4000

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - Atac ha avviato l'iter per l'attivazione del Fondo Bilaterale di Solidarietà per il Trasporto Pubblico per far fronte alla situazione straordinaria determinata dall'emergenza sanitaria Covid-19, che ha provocato una consistente riduzione del numero dei passeggeri e del servizio erogato, con effetti sulla capacità produttiva e reddituale dell'azienda. La richiesta di accesso al Fondo potrà coinvolgere fino a 4.000 lavoratori.