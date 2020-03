A Milano 3.804 positivi, +526

(ANSA) - MILANO, 20 MAR - A Milano e provincia "sono positive 3804 persone, 526 in più di ieri, un aumento significativo ma minore della crescita di ieri che era di 638". Lo ha detto l'assessore al Welfare Giulio Gallera, nella diretta facebook per fare il punto sulla emergenza coronavirus in Lombardia. A Milano città il dato è di 1550 positivi. Questi dati sono frutto di quel "folle week end", ha detto, quello dell'8 e 9 marzo.