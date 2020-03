Coronavirus, dalla Bce 750 miliardi

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - La Bce lancia un nuovo quantitative easing da 750 miliardi di euro, con acquisti di titoli del settore pubblico e privato. Lo rende noto la Bce dopo il consiglio direttivo d'emergenza tenuto via conference call. Il programma, che proseguirà per tutto il 2020, includerà anche il debito greco e i commercial paper non bancari, ossia le cambiali con cui si finanziano molte imprese. "L'Europa batte un colpo! Forte, sonoro, adeguato alla gravità dell'emergenza sanitaria che stiamo affrontando e dello shock economico che ne consegue. Bene la BCE", il commento su Twitter del premier italiano, Giuseppe Conte.