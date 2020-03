Borsa Tokyo apre a +2% dopo la Bce

(ANSA) - ROMA, 19 MAR - La Borsa di Tokyo apre in risalita di oltre il 2% dopo l'intervento della Banca Centrale Europea, che ha avviato un piano da 750 miliardi di euro per l'acquisto di titoli di Stato per far fronte all'emergenza pandemia. Il Nikkei avanza del 2,42% a quota 17.131,25 punti, con un guadagno di 404,70 punti.