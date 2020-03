Tom Hanks, giù di tono ma non ho più febbre

(ANSA) - NEW YORK, 18 MAR - Tom Hanks e Rita Wilson continuano a sentirsi giù di tono, ma non hanno più febbre dopo essere stati contagiati dal coronavirus. L'attore, da una settimana positivo al virus, ha aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute con una foto su Instagram che raffigura una vecchia macchina da scrivere Smith and Corona a cui è affezionato e che si era portato nel viaggio in Australia. Di recente Hanks ha cominciato a scrivere e nel 2017 ha pubblicato una raccolta di racconti.

"Buone notizie: una settimana dopo essere risultati positivi e in auto-isolamento i sintomi sono più o meno gli stessi.

Niente febbre ma i 'blah'. Piegare il bucato e fare i piatti sono azioni che portano a fare un sonnellino sul divano. Cattive notizie: mia moglie ha vinto sei partite di seguito a carte e ora è in vantaggio di 201 punti. Intanto pero' ho imparato a non spalmare troppa Vegemite sul pane", ha scritto l'attore di "Salvate il Soldato Ryan" alludendo alle critiche ricevute dopo aver postato una foto della sua colazione a base della salatissima pasta di lievito simile alla Marmite britannica.

