Coronavirus: Brasile, periodo molto duro

(ANSA) - SAN PAOLO, 18 MAR - Il Brasile deve affrontare un periodo "molto duro" e con "molto stress" nelle prossime settimane a causa della diffusione del coronavirus nel Paese, e la popolazione deve essere pronta ad affrontarlo, con una cura particolare per gli anziani. Lo ha detto il ministro della Sanità brasiliano Luiz Henrique Mandetta.

"Stiamo affrontando un periodo di circa 20 settimane, a partire dall'inizio del contagio, che saranno estremamente dure per le famiglie, per le persone", ha avvertito Mandetta, sottolineando che è necessario "proteggere gli anziani" perché "questo è il momento nel quale il figlio o la figlia devono prendersi cura del padre, la madre o i nonni".