Coronavirus: 18 morti in Rsa Brescia

(ANSA) - BRESCIA, 18 MAR - Dramma continuo in una casa di riposo di Quinzano in provincia di Brescia, dove dall'inizio dell'emergenza Coronavirus sono morti 18 anziani. Cinque nelle ultime 24 ore. Uno solo dei decessi però è stato accertato essere riconducibile al Covid -19 perché è l'unico paziente al quale è stato fatto il tampone. "La tristezza per non essere riusciti a proteggerli è un sentimento che accomuna tutti noi all'interno della struttura" ha detto il presidente della casa di riposo, Luca Laffranchi.