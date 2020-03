Ue ai 27: cittadini devono poter tornare

(ANSA) - BRUXELLES, 17 MAR - A causa dell'epidemia di coronavirus "ci sono cittadini dell'Ue bloccati nella stessa Unione europea e questo ora deve finire. Abbiamo proposto soluzioni per permettere alle persone di tornare a casa, e per consentire il trasporto di merci in Europa. Dobbiamo mantenere il flusso delle merci, in particolare quelle di prodotti medicinali". Così la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, nell'annunciare il sostegno di Bruxelles al rimpatrio di 290 cittadini europei rimasti bloccati in Marocco.