Coronavirus: Salvini, rischiato collasso

(ANSA) - MILANO, 17 MAR - "Ieri notte la Regione Lombardia è arrivata ai limiti del collasso perché erano finiti tutti i letti di terapia intensiva, non c'erano più respiratori". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini in collegamento con 7 Gold. "Il governatore Fontana sta facendo miracoli, sono arrivati 40 ventilatori polmonari quindi per le prossime ore il servizio è garantito ma è una continua rincorsa all'emergenza" ha aggiunto.