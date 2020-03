Usa:'Siamo come l'Italia 2 settimane fa'

(ANSA) - WASHINGTON, 16 MAR - "Siamo ad un punto di flessione critico in questo Paese, siamo dove l'Italia era due settimane fa in termini di numeri. Se si guarda alle proiezioni, ci sono tutte le possibilità di diventare come l'Italia": lo ha detto a Fox News il 'surgeon general' Jerome Adams, il chirurgo generale Usa, ossia il capo esecutivo dello United States Public Health Service Commissioned Corps e il portavoce delle questioni di salute pubblica all'interno del governo federale.