G7,'tutto il necessario per la crescita'

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - Il G7 farà "tutto ciò che è necessario, utilizzando tutti gli strumenti politici" per garantire la crescita delle economie del G7". Lo si legge nella dichiarazione finale dei leader del G7 in una sessione in videoconferenza dedicato al coronavirus. In essa si definisce la pandemia una "tragedia mondiale dell'umanità e una crisi sanitaria globale".