Borsa:Asia in picchiata,futures in rosso

(ANSA) - MILANO, 16 MAR - Borse in picchiata in Asia e Pacifico, con epicentro a Sidney (-9,7%) nonostante l'intervento a sorpresa deciso ieri sera della Fed con un taglio dei tassi allo 0-0,25% e un'iniezione di liquidità da 700 miliardi di euro. Scende Tokyo (-2,46%), dopo misure della Banca Centrale Giapponese ritenute insufficienti, così come Shanghai (-3,4%), Taiwan (-4,06%) e Seul (-3,19%). Hong Kong segna -4,01% e Mumbai -5,78%. Il nuovo calo del greggio (Wti -4,19%) e lo scivolone dell'oro (-3,19%) hanno pesato sugli estrattivo-minerari Northern Star (-17,13%), Lynas (-16,28%) e Gold Road (-14,36%).

In rosso i futures sull'Europa e su Wall Street.