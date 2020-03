Riti Pasqua:Vaticano,'modalità a studio'

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 15 MAR - Le modalità di svolgimento dei riti della Settimana Santa con il Papa sono "allo studio". Lo riferisce il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni: "Relativamente alle celebrazioni liturgiche della Settimana Santa, posso precisare che sono tutte confermate. Allo stato attuale sono allo studio modalità di attuazione e partecipazione che rispettino le misure di sicurezza poste in essere per evitare la diffusione del coronavirus". "Tali modalità - precisa ancora Bruni - saranno comunicate non appena definite, in linea con l'evolversi della situazione epidemiologica". In ogni caso saranno trasmesse in mondovisione, per radio, tv e in streaming sul web.