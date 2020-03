Borsa: Milano balza in avanti (+6,9%)

(ANSA) - MILANO, 13 MAR - La Borsa di Milano balza in avanti con il Ftse Mib che guadagna il 6,2% a 15.825 punti. Molti titoli sono rimasti in pre-apertura non riuscendo a fare prezzo per eccesso di rialzo. Tra questi Buzzi, Leonardo, Mps, Ubi e Banca Generali.