Coronavirus: Carlo Felice di Genova nelle case in streaming

(ANSA) - GENOVA, 12 MAR - Il Teatro Carlo Felice di Genova non sta a casa, anzi, esce e, attingendo al proprio archivio video porterà la musica operistica, sinfonica e il balletto dentro le case on line. L'iniziativa, condivisa con la Fondazione, si chiama "#musicalmenteinsieme" e inizia questa sera, 12 marzo. "Il Teatro - ha spiegato il sovrintendente Claudio Orazi - resta vicino al suo pubblico anche nella distanza imposta dall'emergenza coronavirus". Le trasmissioni saranno proposte alle ore 20 con cadenza quotidiana, secondo un palinsesto che verrà comunicato via social e saranno introdotte da un saluto del Sovrintendente e di un testimonial. Si comincia con "Simon Boccanegra" di Giuseppe Verdi, andato in scena nel 2019 con la direzione di Andriy Yurkevich. Fra i prossimi titoli un concerto sinfonico, "Lo schiaccianoci" del 2018 (sabato) e "La bohème" del 2019 (domenica). Gli spettacoli saranno visibili sui canali facebook Teatro Carlo Felice, Streaming Teatro Carlo Felice-TCF web TV e sul sito www.streamingcarlofelice.com.

(ANSA).