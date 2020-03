D'Urso, uscivo sempre, ora cucino e guardo tv

(di Marisa Alagia) (ANSA) - SANREMO, 11 MAR - L'invito a stare in casa, lo ripete in continuazione. Così come aveva rivolto l'appello 'ai miei conterranei del Sud, vi prego ascoltatemi' a non lasciare le aree del Nord, quando ancora non tutta l'Italia era zona protetta. "Penso che il rispetto delle regole in questo momento sia fondamentale, così come ricordare continuamente le precauzioni da prendere - spiega all'ANSA Barbara D'Urso, una delle conduttrici più seguite tra i programmi Mediaset, Canale 5, con il pomeridiano 'Pomeriggio 5'. Sospeso invece il contenitore 'Domenica Live'. "Sì, come sono stati sospesi 'Verissimo' e il programma di Chiambretti - conferma Barbara - è' giusto che in questo momento, difficile anche dal punto di vista della pubblicità, gli sforzi produttivi dell'azienda siano rivolti a trasmissioni di informazione".

'Domenica live', 'Verissimo' e il 'Cr4' di Chiambretti resteranno fermi fino a nuove decisioni. Ma anche nel suo programma del pomeriggio Barbara continuerà a dare spazio all'emergenza sanitaria che ha sta sconvolgendo l'Italia in particolare, ma ormai tutto il mondo. Anche lei ha dovuto riadattare la sua vita. "Per me è stato difficilissimo, io ho bisogno di fare, di muovermi, allenarmi, mi piace la danza, il mio corpo non è abituato ad una inattività del genere - racconta la conduttrice che spera di stare in televisione, e quindi vicina al suo pubblico, per altri 20 anni - Continuo a svegliarmi prestissimo e devo trovarmi degli impegni, quindi metto a posto in casa, sistemo il guardaroba, un po' di web, poi al lavoro a Cologno". (ANSA).