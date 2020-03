Ue, valutiamo flessibilità Patto

(ANSA) - BRUXELLES, 9 MAR - Nella risposta agli effetti del Coronavirus sull'economia "ci prepariamo a discutere nell'Ecofin della prossima settimana le azioni possibili a livello europeo, ed esploriamo tutte le possibilità della flessibilità contenuta nel Patto di Stabilità e le norme per gli aiuti di Stato in situazioni eccezionali": lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen nella conferenza stampa per i cento giorni dell'insediamento del suo esecutivo.